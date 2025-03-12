كشف الممثلة السودانية إسلام مبارك, في حوار مع إحدى الصحف المصرية عن الممثلة المصرية التي حببتها في التمثيل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الممثلة السودانية, كانت قد أثارت اهتمام الشارع المصري, وذلك بعد تألقها الواضح في دور “مدينة”, بالمسلسل المصري (أعمال شقة جداً). إسلام مبارك, قالت في حديثها لإحدى الصحف: (حبيت التمثيل بسبب فردوس عبدالحميد، وأنا صغيرة كنت بشوف مسلسلاتها، بحبها حب مش عادي.. تفاصيل وشها وصوتها وإحساسها، وبالنسبة لي كانت الحلم.). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. في حوار مع إحدى الصحف المصرية.. الممثلة السودانية المتألقة إسلام مبارك تكشف عن النجمة المصرية التي حببتها في التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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