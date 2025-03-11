مندوب السودان بجنيف: أقصر الطرق لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية هو الضغط على الإمارات لوقف دعمها للمليشيا

خاطب السيد المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير حسن حامد، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الدائمة لعمل المفوضية السامية للاجئين، مستعرضاً إحصاءات النازحين داخلياً واللاجئين، جراء الاستهداف الممنهج من المليشيا المتمردة للمدنيين، والبنية التحتية، والمرافق الخدمية، بغرض التهجير القسري، مشدداً على أن أقصر الطرق لوقف تدهور الوضع الإنساني هو وقف الدعم العسكري وغيره من أنواع الدعم المتدفق على المليشيا المتمردة من راعيها دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط عليها لوقف هذا الدعم.

وشدد سيادته على أن السودان يقدر الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل الاستجابة للأوضاع الإنسانية في السودان منذ اندلاع تمرد المليشيا وفشلها في الاستيلاء على السلطة ودخولها في حرب مفتوحة ضد الدولة والشعب، معرباً عن شكره للدول التي استضافت اللاجئين، ومشيراً إلى أهمية دعم وتعزيز قدرات المجتمعات المستضيفة للنازحين داخلياً والموائمة في ذلك بين الدعم الإنساني العاجل والدعم التنموي متوسط وطويل المدى، وأكد السيد المندوب الدائم في ختام بيانه التزام حكومة السودان التام بتسهيل وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية.

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