وزارة الصحة توفر أجهزة جديدة لبنك الدم المركزي

وفرت وزارة الصحة جهاز ELISA جديد لبنك الدم المركزي بالاضافة إلى ثلاجة لحفظ الدم بمستشفى النو . ويتمكن الجهاز من فحص الفيروسات مما يوفر مأمونية وسلامة الدم بالاضافة لتوفير ثلاجات لزيادة المخزون الاستراتيجي للدم . وقال الدكتور السمؤال حاج عثمان مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم. يأتي توفير هذه المعدات من أجل تطوير القطاع الصحي وتقديم الخدمات الصحية لكل سكان ولاية الخرطوم ضمن جهود وزارة الصحة بالخرطوم من أجل تأهيل المستشفى التي تعرضت لتخريب ممنهج من قبل المليشيا. سونا

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