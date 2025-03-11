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وزارة الصحة توفر أجهزة جديدة لبنك الدم المركزي

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • وزارة الصحة توفر أجهزة جديدة لبنك الدم المركزي 1/2
  • وزارة الصحة توفر أجهزة جديدة لبنك الدم المركزي 2/2

وفرت وزارة الصحة جهاز ELISA جديد لبنك الدم المركزي بالاضافة إلى ثلاجة لحفظ الدم بمستشفى النو .

ويتمكن الجهاز من فحص الفيروسات مما يوفر مأمونية وسلامة الدم بالاضافة لتوفير ثلاجات لزيادة المخزون الاستراتيجي للدم .

وقال الدكتور السمؤال حاج عثمان مدير الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم.

يأتي توفير هذه المعدات من أجل تطوير القطاع الصحي وتقديم الخدمات الصحية لكل سكان ولاية الخرطوم ضمن جهود وزارة الصحة بالخرطوم من أجل تأهيل المستشفى التي تعرضت لتخريب ممنهج من قبل المليشيا.

سونا

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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