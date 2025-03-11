القوات المسلحة تبسط سيطرتها على المواقع الاستراتيجية بالفاشر وتعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين

بسطت القوات المسلحة بالفرقة السادسة َمشاة والقوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح والقوات المساندة لهما في إطار معاركها المستمرة ضد مليشيا آل دقلو المتمردة بالفاشر بسطت سيطرتها على العديد من المواقع الاستراتيجية بالمدينة مما اسهم في إعادة الأمن والطمأنينة للمواطنين والحد من قدرَة الميليشيا على تنفيذ خططها الحربية.

وقالت الفرقة السادسة مشاة إن المضادات الجوية لقواتها تمكنت امس من تدمير عربتي لاندكروزر قتالتين وثالثة عربة نقل (بطاح) في المحور الشمالي الغربي من المدينة ، حيث كانت المليشيا تستخدمها لتهريب عناصرها من الفاشر عبر المحور الشمالي الغربي. َ

واكد الايجاز الصحفي للفرقة السادسة الصادر اليوم ان العملية قضت على جميع عناصر الميليشيا التي كانت على متن تلك الآليات ولم ينج منهم احد .

وأضاف الايجاز الصحفي ان دفاعات القوات المساندة بقيادة القائد النذير تور الخلا قد تمكنت من تدمير سبع طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا امس باستخدام اسلحة الكلاشينكوف، وذلك قبل أن تتمكن تلك المسيرات من الوصول إلى أهدافها العدائية

وأشارت الفرقة السادسة مشاة إلى أن المحاولة اليائسة التي قامت بها المليشيا امس للتغطية على هزائمها وتمرير عناصرها الهاربة، والتي تمثلت في إطلاق سربً من الطائرات المسيرة مصحوبا بالقصف المدفعي و إطلاق النار العشوائي لم تحقق اي هدف يذكر بفضل الله و يقظة القوات المسلحة ودعاء الصائمين.

واضافت الفرقة السادسة مشاة ان القوات رصدت في ذات الوقت محاولة الميليشيا لاستغلال لحظات قصفها المدفعي لتهريب عناصرها الهاربة من مناطق سيطرة القوات المسلحة إلى مواقع تعتقد أنها تضم خلاياها النائمة، مؤكدة ان يقظة واستعداد القوات حالت دون تحقيق ذلك.

ومن جهة أخرى نفذت لجنة دعم أسر العسكريين بالفرقة السادسة مشاة مشروع “كيس الصائم”، بدعم من السيد قائد الفرقة السادسة مشاة وبالتعاون مع ديوان الزكاة بالولاية وقد شمل المشروع توزيع المساعدات الغذائية لـعدد 950 أسرة بحضور السيد رئيس لجنة دعم الأسر وإشراف رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالفرقة، النقيب عمر العدني.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا من الأسر المستفيدة، وتمنوا النصر للقوات المسلحة والأمن والاستقرار للوطن.

وجددت الفرقة السادسة مشاة ان الفاشر ستظل في ايد أمينة وان البشريات قادمة وان الانتصارات ستتوالى، وان القوات المسلحة ماضية في تطهير الأرض من فلول التمرد، حتى يعم الأمن والاستقرار كامل أرجاء البلاد.

سونا