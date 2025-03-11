شاهد بالفيديو.. “كيكل” يدهش أنصاره بوصلة رقص يظهر من خلالها براعة كبيرة في التحكم بــ(السيف)

نشر أنصار ومساندي قائد قوات درع الشمال اللواء أبو عاقلة محمد أحمد الشهير باسم “كيكل”, مقطع فيديو حديث له حظيت بمشاهدات واسعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع “كيكل” وهو يرقص في إحدى الاحتفالات على طريقة أهله في البطانة. وأظهر قائد درع الشمال, براعة كبيرة في الرقص والتحكم بــ(السيف), حيث يعتبر هز السيف وتحريكه أثناء الرقص من أشد الحركات صعوبة وهو أمر يحتاج لتدريب مكثف وممارسة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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