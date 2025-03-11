أجرت إحدى المحطات المصرية لقاء مع الممثلة السودانية إسلام مبارك, المتألقة في المسلسل المصري الذي يعرض حالياً (أعمال شقة جداً). وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تمت استضافة زوجها معها في اللقاء, الذي تحدث فيه عن زوجته الممثلة المتألقة. حيث أكد أن إسلام, تختلف عن “مدينة”, وهو دورها في المسلسل, وأضاف أنها زوجة صالحة ومليانة بالحب والحنان والعاطفة الجياشة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. زوج الممثلة السودانية المتألقة في الدراما المصرية (إسلام مبارك) يتغزل في زوجته ويصفها بالزوجة الصالحة: (مليانة بالحب والحنان والعاطفة الجياشة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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