تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات واسعة وذلك عبر انتشاره عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب سوداني يشارك في إحدى الفعاليات التي حضرها جمهور غفير ضاقت به جنبات المكان. حيث قام الشاب ذو اللحية, باستعراض مهاراته في “الأكروبات” والجمباز, واستطاع إبهار الجمهور الحاضر الذي عبر عن دهشته بلقطاته التي قدمها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد كتب أحدهم ساخراً: (شفنا الدقن الكبيرة قلنا داخل تديهم محاضرة دينية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يدهش جمع غفير من الحاضرين بلقطات “أكروبات” استعراضية وساخرون: (شفنا الدقن الكبيرة قلنا داخل تديهم محاضرة دينية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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