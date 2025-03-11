شرطة ولاية الخرطوم تنفذ حملات بقوات مشتركة و تداهم سوقا للمسروقات بصابرين

نفذت شرطة ولاية الخرطوم بقوات أمنية مشتركة حملات منعية كبري أستهدفت سوق صابرين في إطار جهود لجنة أمن ولاية الخرطوم لمكافحة الجريمة وحسم جميع مظاهر التفلتات الأمنية وإزالة الظواهر السالبة وقد إستهدفت الحملة الأسواق التي تستخدم لتسويق المسروقات بضاحية صابرين شمالي أمدرمان وأسفرت نتائجها عن ضبط كمية كبيرة من الملابس النسائية وملابس الأطفال المسروقة وكمية من الأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية والحديد الخردة وتمكنت القوة من توقيف المتهمين (ع، ا، ا) و( ا ،م) و(ص، ع، م ) وإتخاذ إجراءات اجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم شرطة الإسكان (72) تحت المادة (68/100) من قانون الإجراءات الجنائية كما تم إسترداد ركشة تم نهبها بواسطة متهمين إثنين من معتادي الإجرام وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم كذلك أسفرت الحملة عن توقيف متهمين يقودون دراجات نارية مخالفين للأمر المحلي الصادر من لجنة أمن الولاية الذي ينص بعدم قيادة الدراجات النارية و تم تسليم المتهمين والدراجات النارية للجهات المختصة ومن نتائج الحملة

ضبط متهمين يستغلون عدد 2 ركشة ويحملون سلاح ويشرعون بسرقة إحدي المحلات التجارية بالحتانة تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة الأمنية المشتركة تمت بإسناد ومعاونة قوة المباحث الجنائية المركزية وإدارة الشرطة العسكرية .

المكتب الصحفي للشرطة