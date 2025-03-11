وزيرة الانتاج والموارد الاقتصادية بالنيل الابيض تتسلم منحة الهلال الاحمر القطري لدعم صغار المزارعين

مستشفى كوستي تسلمت وزارة الإنتاج و الموارد الاقتصاديه بولاية النيل الابيض بمقر الإدارة الهندسية بكوستى جرار زراعي بملحقاته منحة من الهلال الأحمر القطري لدعم الجمعيات الزراعية ، بحضور المهندس وصال الشيخ فرح الوزيرة المكلفة لوزارة الانتاج و الموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض و المهندس هيثم ابراهيم مدير ادارة الهندسة الزراعية بوزارة الانتاج و الموارد الاقتصادية واوضحت وزيرة الإنتاح ان هذا الدعم يأتى فى إطار التعاون المشترك ويعتبر نواة و خطوة اولى لدعم الجمعيات الزراعية و صغار المنتجين لتنفيذ التحضيرات الجيدة للارض و تطبيق التقانات الحديثة و إعداد مهد جيد للزراعة و بقية العمليات الفلاحية الاخرى ضمن مشروع كسب العيش والتمكين الاقتصادي الذي يدعم صغار المزارعين عبر الجمعيات الزراعية. وأشارت وزيرة الانتاج الى ان التحضيرات الجيدة للارض تساهم فى نجاح إنبات البذور و عملية الرى وبقية العمليات الزراعية الاخرى ويعتبر هذا الجرار نواة لمشاريع زراعية تخدم صغار المزارعين . سونا

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