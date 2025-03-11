كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل اقتصادات الشرق الأوسط؟

كشف تقرير حديث لشركة PwC، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية والاستشارات في العالم، أن الذكاء الاصطناعي سيحدث تأثيرًا كبيرًا على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يسهم بما يصل إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويشير التقرير إلى أن العديد من دول المنطقة ستشهد مكاسب اقتصادية كبيرة بفضل التقدم التكنولوجي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وفقًا للتقرير، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، بدأت حكومات وشركات الشرق الأوسط في إدراك أهمية التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. هذه الدول أصبحت أمام خيارين: إما أن تكون جزءًا من هذا التغيير التكنولوجي، أو أن تتخلف عن ركب التطور. ويشير التقرير إلى أن الشرق الأوسط قد يحقق 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ما يعادل 320 مليار دولار.

أكبر المكاسب الاقتصادية في الشرق الأوسط من الذكاء الاصطناعي ستكون من نصيب المملكة العربية السعودية. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 135.2 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، ما يعادل حوالي 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. هذه النسبة الكبيرة تعكس التزام الحكومة السعودية بدفع عجلة التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد.

الإمارات العربية المتحدة ستكون من بين الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث يتوقع أن يساهم بنحو 96 مليار دولار في اقتصادها بحلول 2030. وفقًا للتقرير، فإن الذكاء الاصطناعي سيمثل ما يقرب من 14% من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي، وهي أعلى نسبة بين دول المنطقة. هذا يعكس حجم الاستثمار الإماراتي في التكنولوجيا الحديثة ودعم الحكومة المستمر للابتكار والتحول الرقمي.

جاءت مصر في المركز الثالث من حيث التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على اقتصادها. التقرير يتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 42.7 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري بحلول عام 2030. وتأتي هذه التوقعات في إطار خطط الحكومة المصرية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في جميع القطاعات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

بالإضافة إلى السعودية والإمارات، ستشهد دول أخرى في الخليج العربي مثل الكويت، البحرين، عُمان، وقطر مكاسب اقتصادية كبيرة من الذكاء الاصطناعي. التقرير يقدر أن هذه الدول مجتمعة ستستفيد بنحو 45.9 مليار دولار بحلول عام 2030. هذه المكاسب تأتي كنتيجة للاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الكبير لتطوير البنية التحتية الرقمية.

تقرير PwC يشير أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الاقتصاد العالمي. فمن المتوقع أن يصل تأثيره على الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعادل أكثر من الناتج الإجمالي الحالي للصين والهند مجتمعين. وسيأتي نحو 6.6 تريليون دولار من هذه القيمة من زيادة الإنتاجية، بينما تعود 9.1 تريليون دولار من الفوائد التي ستحققها المستهلكون.

المصري اليوم