المليشيا تقترب من خسارة آخر معاقلها بالخرطوم تقترب مليشيا الدعم السريع من حتفها بخسارة القصر الجمهوري، آخر معاقلها الإستراتيجية بالعاصمة الخرطوم، مع تكثيف الهجمات النوعية من ثلاثة اتجاهات بواسطة الجيش. فيما تستخدم بقايا المليشيا مخرج السكك الحديدية ومعمل ستاك للربط بين القصر الرئاسي وجنوب الخرطوم لتوصيل الإمداد ويكثف الجيش هجماته من الناحية الشمالية جنوبا تجاه القصر الجمهوري، أي من شوارع الجامعة والجمهورية والبلدية. وجدي الكردي

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