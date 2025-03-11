سبحان الله مغير الأحوال ..
■ قبل عامين كانت تاتشرات وعصابات مليشيا التمرد تقطع هذه المسافة جيئةً وذهاباً وهي تتبختر بطراً بسيطرتها علي هذا الطريق الطويل .. وطيلة عامين من عمر الزمان إنتشرت عصابات المجرمين بهذا الطريق وكانت تزحم جنباته بحركة دؤوبة تنشط في سرقة وبيع منهوبات المواطنين وتقطع الطريق بالرصاص علي القاطنين والعابرين ..
■ ها هي الأيام غير الأيام .. تم سحق وطرد المليشيات من هذه المناطق وصار الطريق من كوبر إلي شرق النيل كما ترون ..
■ التحدي الآن كيف ومتي يعود المواطنون لحماية ممتلكاتهم أولاً والعمل المباشر في إعمار ماخرّبته مليشيات النهب والسرقة ..
الكاتب/ عبد الماجد عبدالحميد
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