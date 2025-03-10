آخر تطورات سد النهضة وتأثيره على السودان

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كشف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة أن مستوى بحيرة السد ما زال عند أعلى منسوب وصل إليه في 24 أغسطس 2024 وهو 638 مترا فوق سطح البحر.
وأضاف لـ “العربية.نت” أن البحيرة مازالت في أعلى مستوى رغم خروج مياه من حوض التوربينات على الجانب الأيمن.
وتابع: “إذا استمر عدم تشغيل التوربينات خلال الأسابيع القادمة فسوف تضطر إثيوبيا إلى إعادة فتح بوابات المفيض العلوى لتفريغ 20 مليار متر مكعب على الأقل قبل يوليو 2025″، مشيرا إلى أن عدم التنسيق وتبادل المعلومات يسبب ارتباكا في تشغيل السدود، خاصة في السودان.
الحدث_السوداني
هبة علي
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