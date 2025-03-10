ربنا إداك فرحة جديدة .. أسما إبراهيم تفاجئ حسن الرداد ويؤكد خبر حمل إيمي سمير غانم

حل الفنان حسن الرداد ضيفًا على برنامج “ حبر سري ” للإعلامية أسما إبراهيم المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس وسي بي سي.

وأكد الفنان حسن الرداد على” أهم شئ فى حياتي هم عائلتي ولكن من الصعب التوافق بين عائلتي والتصوير وخصوصًا فى شهر رمضان المُبارك”.

وكشف عن عدد ساعات التصوير “التصوير بيستغرق من 15:20 ساعة فمش بلحق ولا بعرف أشوف ابني ولا أقعد مع أهلي”.

وأشار فادى غير فيا حاجات كثير فيا نفسيًا ونور حياتي وظهرلي نور جديد فى وسط ضلمة وخاصةً بعد وفاة والدتي ، وبعوضهم عن أوقات شغلي فى الأوقات اللى بكون معنديش تصوير فيها”.

مؤكدًا عن حمل إيمي، إذ قالت أسما إبراهيم ربنا أداك فرحة حديدة ليرد “ربنا يجيب المولود اللى جاي بسلامة معُافى وسالم ومش فارق معايا ولد ولا بنت، كل اللى ربنا يجيبه هبقى مبسوط بيه”.

ويعرض برنامج “حبر سري”، للاعلامية أسما إبراهيم لأول مرة على قناة سي بي سي بالإضافة إلى “القاهرة والناس”.

وكانت قد طرحت قناة “القاهرة والناس” البرومو الدعائي للموسم الجديد من برنامج “حبر سري”، الذي تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجري أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التي تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، ورنا رئيس.

بوابة الأهرام