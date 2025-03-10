زيادة تعرفة الكهرباء

أعلنت شركة كهرياء السودان القابضة، عن تعديل تعرفة الكهرباء، واوضحت أن الخطوة اتت في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه قطاع الكهرباء، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة مدخلات الإنتاج، وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.

وقالت شركة الكهرباء انه تم تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وذلك لمقابلة بعض التكاليف المتزايدة للإنتاج. وأكدت انها ملتزمة بتطوير الشبكة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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