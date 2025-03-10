مناوي: جنجويد الدعم السريع قد أعدوا لإحراق معسكر زمزم للنازحين بالفاشر

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قال حاكم إقليم دارفور ، مني أركو مناوي ، أن جنجويد الدعم السريع يوثقون جرائمهم بأنهم قد أعدوا لإحراق معسكر زمزم للنازحين بالفاشر ليجعلوه رمادآ.
وأشارحاكم إقليم دارفور ،بعد نشره على صفحته عبر الفيسبوك مقطع فيديو ، لعناصر الجنجويد ، وهم يتوعدون سكان معسكر زمزم بإحراق المعسكراشار إلى أنه لم ينس ماسمعه من تصريحات قائد المليشيا في اليوم الثاني عشر من شهر ابريل العام 2023، الذي قال فيها “إنه سيجعل الخرطوم رمادآ ، ومن ثم ليأخذ من يريدها وتساءل مناوي لا ادري من اين أتوا بهذا الحقد الغريب.
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هبة علي
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