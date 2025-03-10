ضبط سجين هارب بعد 40 عاماً من الفرار

قبض على الأمريكي خورخي ميلا فالديز، هرب قبل 38 عاماً من سجن مدينة بورتوريكو في ولاية فلوريدا، وفقاً لمكتب عمدة مقاطعة لي بالولاية.

وفرّ خورخي فالديز عام 1987، وكان يعيش تحت اسم لويس أجويري.

وتشمل سوابقه الإجرامية السرقة والقتل في مقاطعة مونرو بولاية فلوريدا.

وبحثت وحدة مذكرات الفرار التابعة لمكتب شريف مقاطعة لوس أنجلوس عن فالديز، وحصلت على بصمات الأصابع الأصلية لعام 1986 من بورتوريكو، ومجموعة من تاريخه الإجرامي في مقاطعة مونرو.

سارعت المشرفة على بصمات الأصابع تينا كارفر إلى مقارنة بصمات الأصابع. وبعد 15 دقيقة، وباستخدام بصمات الأصابع التي تم أخذها منذ 38 عاماً، تمكنت المشرفة كارفر من مطابقة البصمات، والتأكد من أن أجويري وميلا فالديز هو نفس الشخص الذي هرب، وفقاً لبيان مكتب الشرطة.

صحيفة الخليج