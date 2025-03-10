وثقت إحدى برامج الكاميرا الخفية التي يقدمها الممثل المصري ماجد المصري, لموقف جميل أقدمت عليه سيدة سودانية, بإحدى دول الخليج التي تقيم فيها. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تدخلت السيدة السودانية بمروءة منها لإنقاذ أحد العمال من استفزازات سيدة خليجية. ورفضت السودانية استفزازات السيدة الخليجية لعامل النظافة, بل منعته حتى من أن يمسح كما طلبت منه المرأة الخليجية. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تبين فيما بعد أن عامل النظافة هو الممثل ماجد المصري, الذي أعجب بالسيدة السودانية ومنحها وسام “النخوة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. في موقف نال إشادة وإعجاب الجميع.. سيدة سودانية تنفعل على مواطنة خليجية بسبب استفزازها لعامل نظافة وتنال وسام “النخوة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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