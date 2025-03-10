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تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت إحدى الفتيات الحاضرات حفل غنائي, الجميع بتصرفها تجاه الفنان الذي كان يغني في الحفل.
https://www.facebook.com/reel/685150013866269
حيث قامت الفتاة بحمل الفنان الشاب على كتفها وهي ترقص به وسط إعجاب وصافرات الحاضرين الذين تفاعلوا مع اللقطة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تصرف الفتاة بسخرية كبيرة, حيث كتب أحد المتابعين: (شالتو القادرة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال إحدى الحفلات الغنائية.. فتاة سودانية تفاجئ الجميع وتحمل الفنان على كتفها وترقص به وساخرون: (شالتو القادرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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