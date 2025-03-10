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شن القيادي بقوات الدعم السريع إبراهيم بقال, هجوما شرسا على نشطاء ومناصري قوات الدعم السريع, على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حرب جديدة كانت قد اشتعلت في أوساط مناصري قوات الدعم السريع في الإعلام.
حيث تبادلوا الإتهامات وكل منهم يفتخر بما قدمه للقضية على حد وصفهم, كما سخروا من بعضهم البعض في الخروج المبكر من العاصمة بعد الحرب مباشرة.
وقال إبراهيم بقال في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين رداً على حرب نشطائهم: (قاعدين في أمريكا وأوروبا والإمارات وشغالين تتشاكلوا مع بعض.. أبقوا رجال وتعالوا أنزلو الميدان اتصارعوا لينا مع الفلول).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبراهيم بقال يهاجم نشطاء ومناصري قوات الدعم السريع: (قاعدين في أمريكا وأوروبا والإمارات وشغالين تتشاكلوا مع بعض.. أبقوا رجال وتعالوا أنزلو الميدان اتصارعوا لينا مع الفلول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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