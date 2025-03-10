شاهد بالفيديو.. إبراهيم بقال يهاجم نشطاء ومناصري قوات الدعم السريع: (قاعدين في أمريكا وأوروبا والإمارات وشغالين تتشاكلوا مع بعض.. أبقوا رجال وتعالوا أنزلو الميدان اتصارعوا لينا مع الفلول)

شن القيادي بقوات الدعم السريع إبراهيم بقال, هجوما شرسا على نشطاء ومناصري قوات الدعم السريع, على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن حرب جديدة كانت قد اشتعلت في أوساط مناصري قوات الدعم السريع في الإعلام.

حيث تبادلوا الإتهامات وكل منهم يفتخر بما قدمه للقضية على حد وصفهم, كما سخروا من بعضهم البعض في الخروج المبكر من العاصمة بعد الحرب مباشرة.

وقال إبراهيم بقال في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين رداً على حرب نشطائهم: (قاعدين في أمريكا وأوروبا والإمارات وشغالين تتشاكلوا مع بعض.. أبقوا رجال وتعالوا أنزلو الميدان اتصارعوا لينا مع الفلول).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)