ضربت سيدة سودانية أروع الأمثال في الصمود والصبر والتضحية وحب الوطن وذلك بعد رفضها القاطع مغادرة منزلها رغم ظروف الحرب التي أجبرت معظم السودانيين على النزوح. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت السيدة التي تم وصفها بالسودانية الأصيلة مع زوجها وأبنائها داخل منزلها. وكشفت السيدة في حديثها أنها رفضت مغادرة الوطن رغم المعاناة وقالت: (حارسين السودان وطننا وما بنمشي نازحين ولاجئين لبلد عشان يدونا فيها إقامة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ظلت صابرة لعامين رغم الحرب.. سيدة سودانية تضرب أروع الأمثال وترفض مغادرة منزلها: (حارسين السودان وطننا وما بنمشي نازحين ولاجئين لبلد عشان يدونا فيها إقامة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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