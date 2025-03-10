تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو لفت أنظار الجمهور والمتابعين الذين تناقلوه عبر حساباتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من حفل “طمبور” بإحدى القرى بالولاية الشمالية. معقل فن الطمبور والدليب. وأظهر المقطع دخول رجل من عشاق فن الطمبور في حالة هستيرية وذلك أثناء متابعته إحدى الحفلات, حيث رقص بطريقة أفقدته السيطرة على نفسه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام الرجل بالرقص على “الكرسي”, ومن فوقه ومع “كورس” الفنان الذي أشعل الحفل بعزفه على الطمبور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد عشاق “الطمبور” يفقد السيطرة على نفسه ويدخل في وصلة رقص هستيرية خلال حفل “طمبور” حاشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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