السلطات بالخرطوم تنفذ حملة مشتركة لأوكار الجريمة

نفذت قوات الحملة المشترك أمس حملات منعية كبرى واسعة النطاق استهدفت بها بؤر وتمركزات الجريمة شاركت فيها المباحث المركزية صابرين، وقوة الحملة المشتركة من الشرطة العسكرية أسفرت نتائجها عن توقيف متهم وبحوزتة بندقية كلاشنكوف كان قد شرع في نهب المواطن (ع، ا، ا، ح) ركشة موديل (2013) تحت تهديد السلاح ، و تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الإسكان 72 واتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم (1579) تحت المادة (175) ق ج ووضعت البندقية كلاشنكوف الخاصة بالمتهم معروضات بالرقم (372) وذلك في اطارتنفيذ مقررات لجنة أمن ولاية الخرطوم بحسم الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة والقضاء عليها .

وفي ذات السياق قامت قوة من المباحث المركزية صابرين وقوة الحملة المشتركة بتوقيف المتهم (ا، خ، م، ا ) ، يحمل بندقية كلاشنكوف والمتهم (ف، د، م، خ) يحمل بندقية كلاشنكوف والمتهم (ط، م، ي، ا) ، يحمل بندقية كلاشنكوف والمتهم (ع ،م )، يقود ركشة وقد قاموا بنهب المواطنين (م)و (ع) و (خ) تحت تهديد السلاح وعدد 3 هواتف ماركات

(A15 ) , (Y6) , (A03)

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (150000) جنيها ، على ضوء ذلك تم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة الإسكان (72) واتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهتهم بالرقم (1567) تحت المادة (175) ق ج وتم وضع الأسلحة والركشة الخاصة بالمتهمين معروضات بالرقم (373) .

يذكر أن شرطة ولاية الخرطوم ولجنة أمن الولاية وضعت تدابير واحترازات أمنية صارمة للقضاء على عمليات النهب تحت تهديد السلاح من قبل المتفلتين ومعتادي الإجرام حتي ينعم مواطني الولاية بالأمن والاطمئنان .

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