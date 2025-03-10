نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

من جانبه أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي إستعداد المفوضية التام لمناقشة قضية عودة السودان ومزاولة نشاطه مع المؤسسات ذات الصلة داخل الاتحاد الأفريقي.

وسلّم نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار إيرالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيلا، رسالة خطية من السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل في تصريح صحفي ان نائب رئيس مجلس السيادة والرئيس الجيبوتي بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع والمسار السياسي بالبلاد وملف السودان في الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.

وأوضح سيادته أن عقار هنأ الرئيس الجيبوتي بفوز بلاده برئاسة مفوضية الإتحاد الأفريقي ممثلة في السيد محمود علي يوسف الذي تم انتخابه رئيسا للمفوضية خلال القمة الماضية معربا عن ثقة السودان بأن تتمكن القيادة الجديدة من تصحيح مسار المفوضية نحو القيام بدورها علي الوجه المطلوب في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا الأفريقية أفريقيا.

وأضاف وكيل الخارجية أن نائب رئيس مجلس السيادة جدّد رغبة السودان في استئناف نشاطه بمنظمة الايقاد بعد توقفه أثناء فترة الحرب.