جدد الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض التهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وقيادة الفرقة ١٨ مشاه والأجهزة الأمنية والشرطية وقوات العمل الخاص والمستنفرين والمقاومة الشعبية الذين شاركوا في تطهير المناطق الجنوبية الشرقية لمحلية الجبلين من المليشيا المتمردة .
جاء ذلك لدى زيارته التفقدية السبت للقوات المرابطة بمنطقة التبون برفقه أعضاء لجنة الأمن بالولاية واللواء سيف الدين محمد مرحال قائد القطاع الجنوبي بالفرقة ١٨ مشاه والعميد الركن خالد سليمان هارون قائد متحرك شهداء ام القري بمنطقة التبون والاستاذ الصادق محمد عثمان الامين العام لحكومة الولاية والدكتور الزين سعد ادم الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والاستاذ الفاضل محمد ابراهيم المدير التنفيذي لمحلية الجبلين والمديرين التنفيذيين لمحليات ، ربك ، كوستي وقلي ، ومدير ديوان الزكاة بالولاية ومدير هيئة الأوقاف الإسلامية ،ولجان المقاومة الشعبية بالمحليات وعدد من قيادات الإدارة الأهلية.
وحيا الوالي قائد القطاع الجنوبي ، وقيادة اللواء ٧٠ الجبلين بالفرقة ١٨ مشاه والكتبية ٣٨٧ التبون وتماسيح بحر أبيض على الانتصارات التي تحققت ودحر المليشيا المتمردة ، وقال إن هذه الزيارة من كل مكونات مجتمع أهل النيل الابيض تدلل على وقفه شعب النيل إلابيض مع القوات المسلحة بالمال والرجال ، وأبدي الوالي استعداد حكومته بالبدء فوراً في إعادة الخدمات الأساسية في مجال مياه الشرب والصحه والتعليم وإعادة قسم الشرطة ، وطالب المواطنين بعدم التعامل مع الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بصورة فردية واضاف أن هذا الأمر يتم عبر التبليغ للأجهزة الأمنية والشرطية ومن ثم تقديمه للأجهزة القانونية.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر والي النيل الأبيض يتفقد القوات المرابطة بمنطقة التبون ويقدم تهاني النصر لقيادة القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.