والي النيل الأبيض يتفقد القوات المرابطة بمنطقة التبون ويقدم تهاني النصر لقيادة القوات المسلحة

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية السبت للقوات المرابطة بمنطقة التبون برفقه أعضاء لجنة الأمن بالولاية واللواء سيف الدين محمد مرحال قائد القطاع الجنوبي بالفرقة ١٨ مشاه والعميد الركن خالد سليمان هارون قائد متحرك شهداء ام القري بمنطقة التبون والاستاذ الصادق محمد عثمان الامين العام لحكومة الولاية والدكتور الزين سعد ادم الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والاستاذ الفاضل محمد ابراهيم المدير التنفيذي لمحلية الجبلين والمديرين التنفيذيين لمحليات ، ربك ، كوستي وقلي ، ومدير ديوان الزكاة بالولاية ومدير هيئة الأوقاف الإسلامية ،ولجان المقاومة الشعبية بالمحليات وعدد من قيادات الإدارة الأهلية.

وحيا الوالي قائد القطاع الجنوبي ، وقيادة اللواء ٧٠ الجبلين بالفرقة ١٨ مشاه والكتبية ٣٨٧ التبون وتماسيح بحر أبيض على الانتصارات التي تحققت ودحر المليشيا المتمردة ، وقال إن هذه الزيارة من كل مكونات مجتمع أهل النيل الابيض تدلل على وقفه شعب النيل إلابيض مع القوات المسلحة بالمال والرجال ، وأبدي الوالي استعداد حكومته بالبدء فوراً في إعادة الخدمات الأساسية في مجال مياه الشرب والصحه والتعليم وإعادة قسم الشرطة ، وطالب المواطنين بعدم التعامل مع الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بصورة فردية واضاف أن هذا الأمر يتم عبر التبليغ للأجهزة الأمنية والشرطية ومن ثم تقديمه للأجهزة القانونية.

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