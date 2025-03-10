اللجنة العليا لتعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الصين تشرع في تحديد أولويات البلاد

شرعت اللجنة العليا لتعزيز علاقات التعاون مع جمهورية الصين في تحديد أولويات البلاد للاستثمار المباشر وبناء شراكات مع جمهورية الصين. وأكدت اللجنة في اجتماعها برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية وزراء الوزارات المعنية ، بالوزارة السبت، أكدت رغبة الحكومة في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع جمهورية الصين بما يتسق وخطة الدولة التنموية ؛ وذلك تنفيذاً لمخرجات زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والوفد المرافق له للصين في سبتمبر العام المنصرم. وتم الاتفاق على مشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية والزراعة بشقيها لطرحها كأولوية للتعاون بين البلدين. و شملت المشروعات الطرق القومية والجسور، السكك الحديدية ، تأهيل الموانئ ، التعدين ، النفط والغاز ، الكهرباء والطاقة الشمسية ، الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع في مجالهما وتوطين صناعة الأسمدة والمبيدات ، بجانب إنشاء المراكز العلمية والبحثية لبناء قدرات وتأهيل الكوادر البشرية بالبلاد. سونا

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