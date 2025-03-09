وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا

أصدرت وزارة الخارجية قراراً قضى بترقية (64) سفيراً ـ بأثر رجعي، تمت إعادتهم إلى الخدمة، بقرار قضائي من المحكمة العليا، بعد فصلهم من قبل لجنة إزالة التمكين إبان حكومة د. عبد الله حمدوك.

يذكر أن وزير الخارجية د. علي الشريف، أكد إبان تقلده الوزارة، أنه سيعامل الجميع بعدالة وشفافية، وفقاً لعطاء العاملين ولوائح الخدمة، ولن يظلم أحدا.

وشمل قرار الترقية بحسب معلومات (السوداني)، 19 سفيرا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، أبرزهم “عمر عيسى، أميرة قرناص، أنس الطيب الجيلاني، السفير الراحل ماجد يوسف، ميرغني أبكر الطيب، سليمان عبد التواب، أحمد يوسف الياس، الصادق عبد الله الياس وخالد شكري”

فيما تمت ترقية “45” من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، أبرزهم القائم بأعمال السفارة السودانية في لندن السفير أبوبكر الصديق، والقائم بأعمال سفارة السودان في روندا خالد موسى، وسفير السودان في طهران عبد العزيز حسن صالح، وسفير السودان في أديس أبابا الزين إبراهيم، والقائم بأعمال سفارة السودان في غانا قريب الله خضر، ويوسف الكردفاني وسوسن محمد صالح.

صحيفة السوداني