والي الخرطوم يقف ميدانيا على أسباب الازدحام امام البنوك

تشهد فروع البنوك العاملة بولاية الخرطوم زحاما شديدا خاصة بنك الخرطوم بإعتبار ان نصف المتعاملين مع المصارف لديهم حسابات ببنك الخرطوم.

التفت والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة لهذه الظاهرة والتي تفاقمت خلال شهر رمضان وسجل زيارة لفرع بنك الخرطوم بالثورة الحارة السابعة رافقه فيها مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالانابة اللواء أمن الوليد بيومي والمدير العام لوزارة الثقافة والاعلام والسياحة الطيب سعدالدين ومدير فرع بنك السودان بأمدرمان دكتور حيدر عباس.

خاطب والي الخرطوم المواطنين بعد أن وقف على اسباب الزحام موضحاً أن الولاية مستثناه من استبدال العملة في الوقت الراهن لكن عملية استلام العملة تخضع لتدقيق شديد لكشف العملة المزيفة وبالتالي تأخذ وقتاً طويلا يؤدي إلى تكدس المواطنين ومع ذلك فإن على البنوك اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الزحام .

في الاثناء اوضحت مدير فرع بنك الخرطوم بكرري ست البنات كامل ان البنك يقدم خدمة العملاء بصورة مميزة لكن محدودية الفروع مع الكثافة العالية للمتعاملين مع تطبيق بنكك وعدم إتباع بعض المواطنين الإجراءات الصحيحة للحصول على كلمة المرور يدفعهم للقدوم للبنك وبذلك ينفق الموظفون وقتا طويلا مع العملاء لارشادهم على كيفية التعامل مع التطبيق.

مدير فرع بنك السودان دكتور حيدر عباس عزا التكدس الي الطلب العالي للحصول على العملات الورقية لذلك فان سياسة البنك المركزي هي تشجيع المواطنين للتعامل مع التطبيقات البنكية دون الحوجة للذهاب للبنوك.

كما ان الزيارة خرجت بقرارات مهمة هي استخدام صالات واسعة تستوعب أكبر عدد من النوافذ وتتوفر فيها أماكن لراحة العملاء.

سونا