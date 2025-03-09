الأمة القومي في السودان يصدر بيانا ردا على ميليشيا الدعم السريع

أدان حزب الأمة القومي القصف المدفعي الذي استهدف أحياء شرق الأبيض من قبل ميليشيا الدعم السريع.

وكانت ميليشيا الدعم السريع قد قصفت الأبيض، ما أدى إلى سقوط سبعة شهداء وجرح آخرين من بينهم نساء والأطفال، إلى جانب تدمير منازل المواطنين وإصابة مدرسة بالقصف.

وقال الحزب، إن استهداف الأحياء السكنية وتعريض حياة الأبرياء للخطر يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وطالب الحزب ميليشيا الدعم السريع بالتوقف الفوري عن القصف المدفعي على المدينة المكتظة بالسكان، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب والدمار.

وناشد الحزب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الإنتهاكات المتكررة، ورصد وتوثيق الجرائم التي تُرتكب بحق المواطنين الأبرياء، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

باج نيوز