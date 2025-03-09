أمريكا أمرت موظفيها الحكوميين غير الأساسيين بمغادرة جنوب السودان فوراً

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أمرت موظفيها الحكوميين غير الأساسيين بمغادرة جنوب السودان بسبب المخاوف الأمنية، وفقًا لرويترز، وأوضحت أن “الصراع المسلح مستمر، ويشمل مواجهات بين مجموعات سياسية وعرقية مختلفة، مع انتشار واسع للأسلحة بين السكان”. وأضافت أن الجرائم العنيفة، مثل سرقة السيارات وإطلاق النار والكمائن والاعتداءات والسطو والاختطاف، شائعة في مختلف أنحاء جنوب السودان، بما في ذلك العاصمة جوبا. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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