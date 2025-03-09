القوات المشتركة السودانية الليبية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات

ضبطت القوات المشتركة السودانية الليبية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وأنواعاً مختلفة من المخدرات والسلع المهربة.

ووقف والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله، خلال زيارته لمقر القوات بدنقلا برفقة لجنة أمن الولاية، على الضبطية، محيياً القوات المشتركة ومساهمتها في الحفاظ على أمن واستقرار الولاية وحماية الحدود،

وأضاف أن هذه العملية برهان قاطع على مدى تكاتف القوات النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين لحماية حدود الوطن وحماية الاقتصاد الوطني. اليوم التالي

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