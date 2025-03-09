وزير الزراعة يقف على حجم تدفق الصمغ العربي المعد للتصدير

وقف وزير الزراعة والغابات المهندس سفيان البشرى اليوم بحاضرة ولايه البحر الأحمر مدينة بورتسودان على حجم .تصدير الصمغ العربي حيث وقف على الدفعة الأولى بعد فك الحصار عن ولاية شمال كردفان

وقال الوزير في تصريح (لسونا) أن ارتفاع الأسعار عالميا شكل عقبة أمام المنتجين، مؤكدا الانفتاح على تفعيل دور الصمغ العربي حتى يدعم الاقتصاد ويوفر عملات اجنبية لدعم الحزينة العامة للدولة

وأضاف أن زيارته تهدف إلى تشجيع أتحاد المصدرين لبذل مزيد من الجهود، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماع مع مصدري الصمغ للوقوف على الصعوبات التي تواجههم خاصة وأن السودان ينتج 80٪ من إنتاج الصمغ العربي العالمي.

فيما قال السيد أحمد الطيب عبد الله رئيس اتحاد مصدري الصمغ العربي وصاحب مصنع عنان لتصدير الصمغ إن السلع تأتي رغم ظروف الحرب، مشيرا إلى أن الصادر سابقا كان يصل إلى ١٢٠ الف طنا لكنه تناقص إلى النصف بسبب الحرب التي أثرت على ناتج الصمغ العربي.

سونا