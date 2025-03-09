أمانة الحج والعمره بالنيل الأبيض تدعو المتقدمين لحج عام ١٤٤٦ هجرية للإسراع في سداد الرسوم

دعا الدكتور فتحي مهدي احمد امين أمانة الحج والعمره بولاية النيل الابيض المواطنين الراغبين في الحج والذين سجلوا أسمائهم عليهم الإسراع في السداد الالكتروني لتكلفة الحج عبر تطبيق بنكك أو أي فرع من فروع بنك الخرطوم حسب وسيلة السفر بالبحر أو الطيران وتكملة إجراءاتهم قبل الثالث والعشرين من شهر رمضان الحالي ، وقال أمين أمانة الحج والعمره بالولاية في تصريح ل ( سونا ) إن الفرص محدود وأن الأولوية للذين سددوا رسومهم ، وأشار إلى أن الذين تقدموا حتى الآن تجاوز عددهم اكثر من ٤٠٠ متقدم ، واكد ان عملية السداد تسير بصورة جيدة وأن خطة العمل تمضي حسب المصفوفة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للحج والعمرة مع سلطات الحج السعوديه ، وطالب الذين أكملوا سداد الرسوم بتسليم الجوازات ، وأضاف ان أمانة الحج والعمرة وضعت خطة لتدريب النظري والعملي ستبدأ بعد الانتهاء من مرحلة السداد وتحديد الذين وقع عليهم الاختيار لحج عام ١٤٤٦هجرية . سونا

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