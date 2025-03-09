الهلال يفوز على تولدي برباعية نظيفة في الدوري الموريتاني

حقق الهلال فوزًا كبيرًا على مضيفه تولدي بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الموريتاني الممتاز.

افتتح محمد عبدالرحمن، التسجيل في الدقيقة (27) من الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم المبكر وأضاف عبد الرؤوف الهدف الثاني في الدقيقة (75) من الشوط الاول، وتمكن الحاج ماديكي من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة (83)، قبل أن يضاعف إيبويلا النتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (94) وشهدت المباراة حالة طرد لحارس الهلال ابوعشرين.

ورفع الهلال بهذا الانتصار رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نواذيبو، مع تبقي 3 مباريات مؤجلة للفريق.

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