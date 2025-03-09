شاهد.. الصحفي حسين خوجلي يحكي قصة فضيحة تحكيمية حدثت بإحدى مباريات الهلال بالدوري حينما هدد حكم المباراة لاعب الخصم بالابتعاد عن “النقر” وعدم الاقتراب منه نهائياً وقرار شداد بتكريم الحكم يثير الدهشة!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع أثار ضجة واسعة وذلك من حديث للصحفي والإعلامي الشهير الأستاذ حسين خوجلي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث حسين خوجلي, عن إحدى الفضائح التحكيمية التي حدثت قبل سنوات طويلة.

وذكر الصحفي أن الحادثة وقعت خلال مباراة لفريق الهلال, أمام أحد فرق المقدمة, والذي دائماً ما كان يقف نداً لفريقي القمة الهلال والمريخ.

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, مدرب الفريق الذي سيواجه الهلال منح مدافع الفريق الشرس تعليمات مشددة بضرورة إحكام الرقابة على لاعب الهلال, مصطفى النقر.

وأضاف الأستاذ حسين خوجلي: مع بداية المباراة قام المدافع بالالتحام بمصطفى النقر بطريقة شرسة جعلت الجمهور يخرج عن طوره.

وذكر أن ردة فعل الحكم كانت غريبة جداً حيث قام باستدعاء المدافع وعلى مسمع من مراقب المباراة الذي نقل عنه حسين خوجلي, القصة.

وقال المراقب أن الحكم هدد المدافع وتوعده بالابتعاد عن النقر, ولو اقترب منه ولو بمسافة 10 أمتار سأمنحك البطاقة الحمراء, وهو ما جعل النقر يلعب بأريحية تامة ويسجل هدف الفوز.

وبحسب متابعة محرر موقع النيلين, فقد ختم الصحفي حسين خوجلي, الواقعة بردة فعل القيادي بالاتحاد العام كمال شداد, الذي رفض معاقبة الحكم بعد استماعه لتقرير مراقب المراقب الذي سرد الواقعة, بل زاد شداد على ذلك وقام بتكريم الحكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)