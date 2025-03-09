بيان توضيحي من حركة العدل والمساواة إلى مواطني ولاية الجزيرة الأوفياء

نشطت هذه الايام بعض المواقع الاعلامية وكتاب الاعمدة في هذه الفترة وإثارة غبار كثيف حول اطماع الحركة في ولاية الجزيرة ونية رئيس الحركة في توطين سكان الكنابي علي حساب ملاك الأراضي.

وموخرا أيضا تم الزج باسم الحركة ورئيسها في اختيار لجنة مختصة لتقيم الأضرار في مشروع وإن الرئيس قام باختيار عضوين من حركته لهذه اللجنة. لكل ماسبق نرجو توضيح بعض الامور المهمة:

١/للحركة نظام اساسي ومنفستو واضح جدا لايسمح بالتدخل في شؤون الغير لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها علي المستوي المحلي واختيار من يمثلها علي مستوي الإقليم او المركز وهذا يتنافي مع تلك المزاعم التي لا وجود لها في خيال مردديها. وان كل ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ليس له اساسا من الصحة وان حركة العدل والمساواة تعمل للاستقرار في كل ربوع البلاد بعيدا عن أي أجندة سياسة

٢/اما بخصوص تلك اللجنة نود ان نوضح الاتي تلك اللجنة تم تكوينها من مجلس الوزراء بتوجيه واشراف من مجلس السيادة وليس للدكتور جبريل علاقة بهذه اللجنة لا بصفته وزير ولا رئيس حركة وهذه اللجنة للعلم بالشيء هي معنية بحصر الأضرار التي لحقت بالمشروع والبنية التحتية ورفع هذه البيانات الي مجلس الوزراء وهنا ينتهي دور اللجنة.

هذا مالزم توضيحه