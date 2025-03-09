الشرطة تتخذ تدابير في ميناء سواكن

وجه اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز، رئيس هيئة التدريب ومشرف القطاع الشرقي، بتنفيذ التدابير الصارمة لضمان أمن وسلامة المسافرين عبر ميناء سواكن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في الممارسات المخالفة للقانون، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها حريز برفقة اللواء شرطة دفع الله طه أحمد، مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، وعدد من قادة الشرطة، حيث وقف الوفد على تنفيذ الإجراءات الأمنية كما استمع إلى تنوير حول المظاهر السالبة والتفلتات التي ظهرت مؤخراً تجاه المسافرين..

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