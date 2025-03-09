شاهد بالصورة والفيديو.. تلاوة قرآنية عطرة من حارس مرمى الهلال السوداني العاجي “عيسى فوفانا”

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني, على موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو نال إعجاب العشاق والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر في المقطع حارس مرمى الهلال, العاجي عيسى فوفانا, وهو يقدم تلاوة قرآنية عطرة. https://www.facebook.com/reel/2138121339951833 ورتل حارس منتخب ساحل العاج, آيات من سورة “مريم”, نال إعجاب الجمهور السوداني, ومتابعي الصفحة الرسمية لنادي الهلال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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