تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو جديد نال إعجاب والجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر بعض الشباب “المسحراتية” وهم في جولة بإحدى شوارع مدينة بورتسودان, قبل لحظات من الإمساك. وتغنى “المسحراتية” بطريقة مرتبة ومنظمة كما قدموا مدائح نبوية خلال جولتهم بحي الثورة بمدينة بورتسودان شرقي السودان. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد حقق مقطع الفيديو أعلى نسبة مشاهدات وتفاعل وسط إشادات كبيرة من المعلقين أبرزها: (عاملين بروفات من بدري وشغل بختلف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “المسحراتية” في بورتسودان يخطفون الأضواء بمدائح نبوية وأغنيات مرتبة أثناء جولة داخل الأحياء ومتابعون: (عاملين بروفات من بدري وشغل بختلف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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