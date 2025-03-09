حكومة الجزيرة تعلن ترحيل ما يقارب 3 ألاف لاجئا جنوبيا

شرعت حكومة ولاية الجزيرة في ترحيل اللاجئين الجنوبيين من الولاية إلى معبر جودة الشمالي.

وأعلن الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بولاية الجزيرة الوزير المكلف في تصريح لسونا إنتظام ترحيل اللاجئين الجنوبيين حيث إكتمل تسيير 3 رحلات بما يقارب 3 آلاف من اللاجئين الجنوبيين من النساء والأطفال والشباب وكبار السن مؤكداً إلتزام حكومة الولاية بترحيل كل اللاجئين الغير شرعيين من الولاية خلال الفترة المقبلة . سونا

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