وصول المواطنين المصريين الذين كانوا معتقلين داخل سجون مليشيات التمرد السريع .. وصول هؤلاء المصريين سالمين إلي أهلهم هي أول وأبلغ رسالة إلي الشعب المصري ليقف علي حقيقة وحشية وخطورة عصابات التمرد التي أذاقت السودانيين صنوفاً من الويلات لايمكن تصديقها إلا من خلال تجارب عملية تجسد فظاعة عصابات التمرد السريع ..

■ يحتاج مجتمع النخب المصرية إلي حكايات صادمة وصاعقة ليعلم علم اليقين أن الحرب التي أشعلتها عصابات التمرد وكلاب صيدها لا يتوقف خطرها علي السودان وشعبه وحسب .. وإنما سيتمدد هذا الخطر إلي العمق المصري نفسه لأن الجهات التي تدعم تخريب السودان تستعين بعصابات جريمة عابرة للقارات .. وعليه يحتاج الداخل المصري إلي تجارب عملية تنقل له مأساة السودانيين الذين أجبرهم الشديد القوي علي النزوح إلي مصر عبر وهاد ومخاطر الطرق الخطيرة والوعرة ..

■ حمداً لله علي سلامة الأسري المصريين .. ونأمل أن تصل الرسالة إلي الأشقاء في أرض الكنانة .. هذه حرب عمياء وأهدافها بعيدة المدي أخطر من أحلام وآمال آل دقلو التي تكسّرت بفضل الله تعالي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد