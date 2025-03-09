شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان عاصم البنا يرتدي “الكاكي” ويتفقد مصابي (أبو طيرة فكاكين الحيرة) بأم درمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للفنان الشهير عاصم البنا, نال إشادة وإعجاب الجمهور والمتابعين. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين, فإن سليل أسرة البنا, الفنية ظهر وهو يرتدي الزي الرسمي للقوات المسلحة “الكاكي”. حيث قام الفنان المتواجد في السودان, بجولة تفقد عدد من مصابي قوات الإحتياطي المركزي, الملقبيب باسم (أبو طيرة فكاكين الحيرة). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن زيارة الفنان عاصم البنا وجدت صدى طيب, في قلوب ضباط وجنود الإحتياطي المركزي الذين أشادوا بالزيارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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