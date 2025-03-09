تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول فنانة سودانية لم يتم الكشف عن إسمها وتم وصفها بالمطربة الصاعدة وهي تغني في حفل سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر المتابعون. https://www.facebook.com/reel/1123419848837386 وظهرت المطربة الصاعدة وهي تغني بطريقة هستيرية لفتت أنظار جمهور مواقع التواصل الذي كتب ساخراً: (عصبية شديد لكن مبدعة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تغني بطريقة هستيرية وتفقد السيطرة على نفسها خلال حفل بالقاهرة وساخرون: (عصبية شديد لكن مبدعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.