جبريل ابراهيم : عودة المواطنين إلى المناطق المحررة تساهم في تسريع عجلة الانتاج

واصلت حركة العدل والمساواة مبادرة راجعين تسييرها 25 بصا سياحيا إلى الإقليم الأوسط، مدني، سنار وسنجة.

وقال د. جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية وزير المالية لدى مخاطبته مبادرة راجعين بحاضرة ولايه البحر الأحمر مدينة بورتسودان اليوم بحضور نوعي من قيادات حركة العدل والمساواة السودانية والادارة الاهلية وبعض رموز المجتمع إن العودة إلى المناطق الامنة تأتي لتسريع عجلة الحياة والدخول في دائرة الانتاج،

مثمنا المجهود ات التي تقدمها القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة لها في الزود عن الوطن في كافة المحاور مما أسهم في تحقيق انتصارات كبيرة.

وأضاف جبريل اننا سنعمل على ارجاع سكان كل المناطق الذين هجروا مساكنهم قسرا من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة، وأن ارحاعهم سيتم عبر المبادرات المختلفة..

وأوضح جبريل ان مبادرة راجعين تضم في رحلة العودة اليوم حوالي الف وسبعمائة مهجرا من الإقليم الأوسط موزعين على 25 بصا سياحيا

من جانبه قال والى البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور ان مبادرات العودة ستشمل جميع ولايات السودان قريبا بإذن الله وان امر تحرير الخرطوم أصبح مسالة وقت،

وتابع قائلا أن القوات المسلحة الان تقاتل من أجل عزة وكرامة اهل السودان بكل صمود، وأن المتمردين فشلت كل محاولاتهم المستمية في النيل من الفاشر التي لقنت فيها القوات المشتركة والقوات المساندة دروسا في التضحية والثبات

ومن جانبه أوضح بكري محمد توم رئيس مبادرة راجعين أن حركة العدل والمساواة السودانية تساهم في رحلة العودة تخفيفا لظروف المواطنين، مثمنا الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في كل بقاع السودان مما يبشر بنصر قريب يتم خلاله دحر المليشيا ،مطالبا الجميع ان يقفوا خلف القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وان يستشعر الجميع بالمسؤولية

وناشد الكل بضرورة العمل لمساعدة المواطنين للعودة إلى مناطقهم ومنازلهم

الامنة، إلى جانب مد العون لهم خاصة وان المواطنين عند عودتهم يواجهون الحوجه في كثير من الاحتياجات.

فيما شكر سفيان الباشا امين الإقليم الأوسط بحركة العدل والمساواة ، الدور الكبير للمبادرة التي قدمت عملا كبيرا لارجاع المواطنين إلى مناطقهم

وقال نودع اليوم الرحلة رقم أربعة من بورتسودان لعدد أكثر من الف و700، من أبناء الإقليم الأوسط من أفراد واسر

واعرب عن امله بأن تمتد الرحلات من كسلا والقضارف وجميع ولايات السودان الأخرى وتابع نتطلع خلال الأيام القادمة أن تسير رحلات إلى ولاية الخرطوم بعد تحريرها الذي بات وشيكا.

سونا