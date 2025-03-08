اثيويبا تدشن اول مصنع للطائرات المسيرة

رسمياً إثيوبيا تدخل بقوة عالم صناعة الطائرات بدون طيار… رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد يفتتح رسميًا مصنع سكاي وين للطيران بدون طيار، المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيرة للاستخدامين المدني والعسكري، حيث يتم التصنيع محلياً وتصديرها للأسواق الخارجية.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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