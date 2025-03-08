القوني دقلو كاد أن يبكي لتزويد تركيا الجيش السوداني بمسيرات (بيرقدار)

قال المدير التنفيذي لشركة بايكار التركية، أن شقيق حميدتي، القوني حمدان دقلو، قد توسل إليه، وكاد أن يبكي لثنيه عن تزويد الجيش السوداني بمسيرات بيرقدار التركية.

وأضاف بحسب الواشنطن بوست الأمريكية: “بل عرض علينا القوني، ضعف السعر الذي عرضه الجيش السوداني، مؤكداً أن تزويد الجيش بتلك المسيرات سيكون بمثابة النهاية بالنسبة للدعم السريع”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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