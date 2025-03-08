اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

«لا أمان لأي مان».. ياسمين عبدالعزيز!

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • «لا أمان لأي مان».. ياسمين عبدالعزيز! 1/2
  • «لا أمان لأي مان».. ياسمين عبدالعزيز! 2/2

ياسمين عبدالعزيز

علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مشهد اكتشافها خيانة زوجها وهو الشخصية التي يجسدها الفنان خالد سليم ضمن أحداث مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة من المشهد عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلقت قائلة: «لا أمان لأي مان».

ويعرض مسلسل «وتقابل حبيب»، عبر قناة DMC«تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا.

المصري اليوم

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر «لا أمان لأي مان».. ياسمين عبدالعزيز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا