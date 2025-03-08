«لا أمان لأي مان».. ياسمين عبدالعزيز!

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علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مشهد اكتشافها خيانة زوجها وهو الشخصية التي يجسدها الفنان خالد سليم ضمن أحداث مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025.
ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة من المشهد عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعلقت قائلة: «لا أمان لأي مان».
ويعرض مسلسل «وتقابل حبيب»، عبر قناة DMC«تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 ظهرًا.
المصري اليوم
اسماء عثمان
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