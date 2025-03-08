ضبط صبى عرض حياة المواطنين للخطر ونشر عبارت وفيديوهات مسيئة

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى من صور ومقاطع فيديو لقائد سـيارة «تبدو عليه علامات حداثة السن» يتضمن عبارات مُسيئـة بالإضافة لتعريضه حياته والآخريــن للخطر.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مالك السيـــارة، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، نجلــــه «طالب مقيم بذات العنوان» مالك الحساب المُشار إلــــيه «والسيــارة المستخدمة» سارية التراخـــيص، وبمواجهتهما أقر الأخير بقيــادة السيارة ملك والده برعونة وبدون رخصة قيادة وتدوين منشورات خارجة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى .
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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