بوساطة تركية .. قمة مرتقبة يجمع البرهان وديبي

كشفت تقارير صحفية عن ترتيبات للقاء مرتقب بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، و الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، بوساطة تركية لتسوية كافة الخلافات بين البلدين في العاصمة أنقرة.

و نقل الصحفي التشادي المقيم في دولة قطر سعيد أبكر، أنه سيعادُ تفعيل القوات المشتركة التشادية السودانية لتأمين الحدود بين البلدين، وتكون مسؤولية تأمين الحدود من الجيش السوداني والجيش التشادي.

وكان قد وصل وفد تشادي إلى بورتسودان لترتيب قمة رئاسية بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس التشادي محمد إدريس دبي كاكا.

وقالت مصادر بحسب “مدى المصري”، إن البرهان اشترط تفكيك قاعدة أم جرس وإغلاق حدود تشاد.

وقال مصدر رفيع في مجلس السيادة السوداني، إن الرئيس التشادي أرسل مبعوثين إلى السودان الأحد الماضي، في زيارة غير معلنة، للتفاوض على إصلاح العلاقات الثنائية وإعادة بناء الثقة بين الخرطوم وانجمينا، ومناقشة مقترح قمة تجمع البرهان وديبي.

وبحسب المصدر، فإن البرهان وضع شروطا صارمة للاجتماع، مطالبا بتفكيك قاعدة أم جرس العسكرية وإغلاق حدود تشاد أمام العمليات اللوجستية لقوات الدعم السريع.

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