تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث أثار ضحكات المتابعين الذي تناقلوه عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع إمرأة سودانية وصفها المتابعون بــ(الحبوبة) وهي ترسل التحايا لأحد جيرانها بالقوات المسلحة. وقالت “الحبوبة” ساخرة من هروب أفراد الدعم السريع من منطقتهم وبعد دخول الجيش إليها: (ربنا ينصركم وكدمول مافي وصيجوا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “حبوبة” سودانية تسخر من هروب أفراد الدعم السريع من منطقتهم: (كدمول مافي وصيجوا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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